Hilden: Treue Blätter, treue Kunden, treue Hilfe

Info

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen, wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit, ein Baum von dir mich hoch erfreut. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Du kannst mir sehr gefallen