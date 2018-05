Jüchen: Hoher Schaden durch Unfallflucht

Jüchen Im Vorjahr wurden zahlreiche Masten von Straßenlampen beschädigt.

Im vergangenen Jahr wurden in der Gemeinde Jüchen zahlreiche Straßenbeleuchtungsmasten von Kraftfahrzeugen angefahren und beschädigt. Nur in der Hälfte der insgesamt zwölf registrierten Fälle meldeten sich die Verursacher, oder es gingen entsprechende Hinweise von Zeugen ein, so dass die Reparaturkosten von der Verwaltung geltend gemacht werden konnten.