Geldinstitut im Oberbergischen Kreis : Volksbank Oberberg trotz Corona-Folgen zufrieden

Oberberg Die Volksbank Oberberg hat im 150. Jahr ihres Bestehens trotz Corona-Krise und deren Folgen einen kräftigen Anstieg des betreuten Kundenvolumens um 6,8 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro erreicht.

Bei der jüngsten Vertreterversammlung der Volksbank Oberberg haben der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Udo Meyer und Vorstandsvorsitzender Ingo Stockhausen in einem Videostatement über das Geschäftsjahr 2020 informiert.

Bei einem über Vorjahresniveau liegenden Jahresüberschuss von 10,3 Millionen Euro verabschiedeten die Vertreterinnen und Vertreter der Volksbank Oberberg eine Dividende in Höhe von 2,5 Prozent auf die Genossenschaftsanteile der Mitglieder. Die Möglichkeit der Zeichnung von bis zu 20 Geschäftsanteilen (bisher fünf Anteile) bietet die Bank ihren Mitgliedern aktuell seit März dieses Jahres. Dies entspricht einer maximalen Beteiligung pro Mitglied von 6000 Euro.

Ein besonderer Dank der Geschäftsführung galt den 484 Mitarbeitern der Bank, die Stockhausen als die Säulen der bisherigen erfolgreichen Entwicklung und besonders in Krisenzeiten als stabile, verlässliche Dienstleister würdigte.

Der Jahresbericht der Volksbank Oberberg unter dem Titel „Vertrauen in bewegten Zeiten“, kann unter www.volksbank-oberberg.de heruntergeladen werden und steht in gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Bank zur Verfügung.