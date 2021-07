Bis 2026 : Fortuna verlängert mit Hoffnungsträger Appelkamp

Düsseldorf Fortuna hat den Vertrag mit Shinta Appelkamp verlängert. Die Mittelfeld-Hoffnung unterschrieb beim Düsseldorfer Zweitligisten einen Vertrag bis 2026. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Shinta Appelkamp hat seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag bei Fortuna um zwei weitere Jahre verlängert. Das bestätigte der Düsseldorfer Zweitligist am Donnerstag. Damit hat Fortuna den Vertrag ihres Hoffnungsträger frühzeitig ausgeweitet.

Der in Tokio geborene Appelkamp kam mit seiner Familie 2015 nach Deutschland und wechselte in die U16 der Fortuna. Im Herbst 2019 unterschrieb der Mittelfeldspieler seinen ersten Profivertrag, den er bereits im letzten Sommer vorzeitig bis 2024 verlängerte. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Appelkamp in 21 Zweitliga-Spielen sechs Tore und schaffte es in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft, die in diesem Sommer Europameister wurde.

„Jeder hat mitbekommen, welche herausragende Entwicklung Shinta im vergangenen Jahr genommen hat. Deswegen sind wir stolz, dass er sich langfristig zur Fortuna bekannt hat“, sagt Fortunas Sportvorstand Uwe Klein in einem offiziellen Statement des Vereins. „Shinta ist ein Vorbild für jeden Nachwuchsspieler, der das Fortuna-Logo trägt, und hat sich in kurzer Zeit in die Herzen unserer Fans gespielt. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Jahre und sind uns sicher, dass Shinta mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist.“

Und auch Appelkamp freut sich über die frühzeitige Vertragsverlängerung. „Fortuna ist mein Verein in Deutschland und bedeutet mir sehr viel. Fortuna ist Familie und für mich ein Stück Heimat“, sagt er. „Einen Vertrag bis 2026 angeboten zu bekommen, ist ein starkes Zeichen. Dieses Vertrauen möchte ich zurückzahlen. Wir hatten gute Gespräche und die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan aufgezeigt. Wir haben gemeinsame Ziele, auf die arbeiten wir hin.“

Ein Ziel ist, in der kommenden Saison eine gute Rolle in der Zweiten Liga zu spielen. „Fortuna hat immer den Anspruch, oben mitzuspielen. Wir haben aber noch kein konkretes Ziel besprochen“, sagt Appelkamp. Der 20-Jährige wurde unter der Woche von Trainer Christian Preußer in den Mannschaftsrat berufen. Nun also die Vertragsverlängerung bis 2026. Appelkamp hatte sicher schon schlechtere Wochen.

(pab)