Neanderland-Tunes : Hildener Band landet auf Platz 2

Die Teilnehmer am Wettbewerb für Nachwuchs-Live-Musiker überzeugten auf der Bühne des Area 51 in Hilden. Foto: Kreis Mettmann

Der Sieg beim Contest für Live-Musiker aus der Region geht an Madita Badura aus Velbert. Die Auftritte im Hildener „Area 51“ begeistern.

Im Hildener Area 51 spielten Nachwuchs-Live-Musiker aus der Region um den Sieg beim Wettbewerb „Neanderland tunes“. Am Ende ging der Sieg an die Velberterin Madita Badura. Sowohl die Jury als auch das enthusiastische Publikum fanden großen Gefallen an den Liedern der 21-jährigen Singer-Songwriterin.