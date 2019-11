Hilden : Weniger Obdachlose in Hilden

Auch im Hildener Stadtpark übernachten Obdachlose, obwohl die Stadt ihnen zwei Unterkünfte anbietet. Foto: dpa/Martin Gerten

Den 32 Wohnungslosen in Hilden stehen zwei Unterkünfte für die Nacht zur Verfügung. Doch nicht alle nutzen sie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Thomas wärmt sich am Ende der Bismarck-Passage auf, draußen sind es gerade einmal zwei Grad über dem Gefrierpunkt. Die Nacht hat der Hildener im Stadtpark verbracht. Im Sommer ist das kein Problem, im Winter macht Thomas daraus keins – auch wenn es eigentlich eins ist. Aber: „Ich gehe nicht in die Unterkünfte, das ist nichts für mich“, sagt er.

Thomas ist einer von 32 Obdachlosen, die momentan in Hilden leben. Ein Jahr zuvor waren es noch 35. Er spricht nicht gerne über seine Vergangenheit. Wie er auf die Straße gekommen ist, erzählt er lieber nicht. Seinen Stolz hat er durch den Verlust der Wohnung nicht verloren. „Betteln gehe ich nicht“, sagt er. Aber wenn ihm jemand einen Euro oder auch zwei zusteckt, sagt er nicht nein.

Info Hier können Sie persönlich helfen Wer Obdachlosen in Hilden helfen möchte, hat dazu einige Möglichkeiten: Über ehrenamtliches Engagement freuen sich beispielsweise die SPE Mühle (Kontakt: Telefon 02103 288960) oder der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer Hilden (betreibt unter anderem die Tafel, Telefon 02103 2019-5). Wer einmalig helfen möchte, kann zum Beispiel der Kleiderkammer des SKFM seine nicht mehr benötigten Kleidungsstücke spenden.

Thomas müsste eigentlich nicht im Freien übernachten. „Es gibt in Hilden zwei Unterkünfte, eine für Familien und eine für alleinstehende Personen“, erklärt Sozialdezernent Sönke Eichner. Damit stünden ausreichend Unterbringungskapazitäten für alle Obdachlose in Hilden zur Verfügung. „Darüber hinaus gibt es in Solingen und Düsseldorf Notschlafstellen“, so Eichner. Und: „Sinken in Hilden die Temperaturen in den Minusbereich, richtet die Stadt kurzfristig für diesen Zeitraum Notschlafzimmer ein“, so Eichner.

Außerdem betreibt die SPE Mühle seit 1995 zusammen mit dem SKFM, der Evangelischen Kirche und der Stadt eine Essens- und Wärmestube an der Schulstraße 35. Thomas kennt die Räume, schaut hin und wieder dort vorbei. „Das Angebot richtet sich an obdachlose Frauen und Männer sowie an Personen mit einem sehr geringen Einkommen“, erklärt Eichner. Die Besucher könnten hier gegen einen kleinen Kostenbeitrag ein warmes Mittagessen zu sich nehmen, Kaffee oder Tee trinken. „Weiterhin haben sie die Möglichkeit, sich zu duschen und aufzuwärmen sowie mit anderen Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu kommen“, erklärt Eichner.

Während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 11.30 bis 15.30 Uhr) kann das Angebot der Sozialberatung genutzt werden. Hierfür stehen den Besuchern Sozialarbeiter zur Seite. Der laufende Betrieb der Essens- und Wärmestube wird durch das Engagement zahlreicher Ehrenamtler gewährleistet.