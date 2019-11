Aktion am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium : Schüler pflanzen Baum für die Zukunft

Hilden Die Gymnasiasten wollen sich für eine bessere Umwelt einsetzen. Das beginnt bei Aktionen wie dem Pflanzen oder dem Bewusstsein von Müll.

In ihrer Eröffnungsansprache zitierte Leonie Schmitz, Mitglied der Schülervertretung, Martin Luther. „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Aktuell bei den Jugendlichen sind Aspekte einer umweltgerechten Gegenwart und Zukunft. „Wir begreifen das Thema ‚Fridays for future‘ für das Bonni in diesem Zusammenhang als ein altbekanntes, was wir gleichzeitig neu nutzen“, erklärte die stellvertretende Schulleiterin Petra Kammeier. „Es ist ein willkommener Anlass, um mit unserer Schulgemeinde neu Projekte zu initiieren und zu leben.“