Hilden : Kastanienhof: Pilz befällt Baum

Die Kastanie des Kastanienhofes an der Heiligenstraße in Hilden stirbt langsam. Foto: Tobias Dupke

Stadt und Eigentümer besprechen weiteres Vorgehen. Bürgeraktion kritisiert Umgang mit Kastanie.

(tobi) Überhaupt nicht gut sieht die Kastanie an der Heiligenstraße aus, nach der das vor drei Jahren fertiggestellte Neubauprojekt „Kastanienhof“ an der Ecke zum Kronengarten benannt ist. Die Rinde des Baums blättert an einigen Stellen ab, ein dicker Ast liegt seit Wochen abgebrochen auf dem Boden herum. Die Kastanie scheint ernsthaft krank zu sein.