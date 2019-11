Hilden : Noch 100 Karten für die Unicef-Gala

Blick in die Vergangenheit auf die Unicef-Gala 2018: „Jazz from the best“ mit Terrence Ngassa (Trompete) und Sir Waldo Weathers (Sax). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Für die imposante Show am 7. und 8. Dezember in der Stadthalle gibt es noch einige Resttickets.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Knapp drei Wochen vor der großen Unicef-Gala am 7. und 8. Dezember in der Stadthalle gehen die letzten 100 Karten in den Verkauf. Darauf weist Organisator Heribert Klein hin. „Wie in jedem Jahr so haben wir für die, die in Urlaub waren, noch 100 Restkarten zurückgehalten“, erklärt er.

Die Unicef-Gala in Hilden geht in ihr 38. Jahr. Damit ist sie die älteste ihrer Art weltweit. Sie gliedert sich in verschiedene Blöcke: Oper, Gospel, Soul und Musical. Heribert Klein lädt jedes Jahr die Weltstars aus diesen Bereichen ein, und das Publikum ist bislang noch nie enttäuscht worden. Zur Gala am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, kommen Musiker wie Kristina Love. Die US-Amerikanerin singt momentan die Hauptrolle im Musical „Tina“ (Turner) in Hamburg. Oder Ricardo Tamura, der an der Metropolitan Opera singt.