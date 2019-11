Hilden : Polizei sucht Zeugen für Randale durch Jugendliche

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Vier Straftäter nach Ausbruch aus der Psychiatrie gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Schäden an einem BMW X8 und einem Kawasaki-Motorrad richteten in der Nacht zum Samstag unbekannte Jugendliche auf der Benrather Straße an. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugenhinweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 1.40 Uhr in der Nacht wurde ein Zeuge durch lautes Grölen und einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als er aus seinem Fenster schaute, sah er, wie eine größere Gruppe Jugendlicher in Höhe der Einmündung Bahnhofsallee über die Benrather Straße ging. Außerdem konnte er bei einem am Fahrbahnrand stehenden BMW einen augenscheinlich frisch beschädigten Außenspiegel erkennen. Als im weiteren Straßenverlauf plötzlich weißer Rauch aufstieg, informiert der Zeuge die Polizei.