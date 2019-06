Jazz-Festival : Wolfgang Haffner tritt bei Hildener Jazztagen auf

Hilden (RP) Die Hildener Jazztage gehen noch bis Sonntag, und heute Abend gastiert der prominenteste Musiker des Programms in der Stadthalle. Der Schlagzeuger Wolfgang Haffner hat schon mit Pat Metheny, Al Jarreau, Chaka Khan und Randy Brecker gearbeitet.

Mit seiner Platte „Kind Of Cool“ führte er 2015 die deutschen Jazzcharts an. Nun kommt er mit seiner eigenen Band und stellt sein aktuelles Album „Kind Of Spain“ vor: Traditionelle spanische Musik trifft Jazz. Außerdem sind bis morgen der Schlagzeuger Björn Lücker und der Posaunist Andreas Schickentanz zu erleben, das Natalia Kiés Trio, Seba Kaapstad, Ramon Vallé aus Kuba sowie Pimpy Panda.