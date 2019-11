Lokale Wirtschaft : Kreis Mettmann hilft beim Heizungscheck

Hilden/Haan Haus- und Wohnungseigentümer sollten den technischen Zustand ihrer Anlagen jetzt checken lassen.

Der Herbst ist da, und die Tage werden kälter. Spätestens jetzt, da die Heizung wieder täglich ihren Job tun muss, ist es ratsam, ihr Alter und ihren technischen Zustand zu checken. Etwa drei Viertel aller Heizungsanlagen in Deutschland sind veraltet und somit ineffizient. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass auch in Kellern in Hilden und Haan beachtliche Einsparpotenziale im „System Heizung“ schlummern. Bestehende Heizungssysteme können oft schon mit geringem Aufwand optimiert werden. Das verlängert auch die Lebensdauer. Nach 15 bis 20 Jahren ist aber oftmals der Austausch gegen eine moderne Anlage ratsam.