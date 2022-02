„Zeynep“ fegt über Hilden und Haan hinweg : Haaner Markt fällt wegen Sturm aus, Hildener kann stattfinden

Sturm „Zeynep“ hat unsere Region erreicht. Foto: dpa/Bernd Thissen

Hilden/Haan Am Freitagnachmittag hat Sturm „Zeynep“ unsere Region erreicht. Die Stadt Haan hat vorsorglich den Wochenmarkt am Samstag abgesagt und hält die Sportplätze geschlossen. In Hilden sieht das anders aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Haan hat den Wochenmarkt an diesem Samstag, 19. Februar, vorsorglich abgesagt. Eine für Kunden und Händler sichere Durchführung des Wochenmarktes sei „aufgrund der auch noch für Samstagvormittag vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagten Windstärken leider nicht möglich. Da Sicherheit vorgeht, hat sich die Stadt Haan für die Absage entschieden“, erklärte Stadtsprecherin Sonja Kunders.

Der Hildener Wochenmarkt soll jedoch stattfinden, sagte Ordnungsamtsleiter Michael Siebert: „Nach der aktuellen Prognose scheint sich ja alles in der Nacht zu beruhigen. Der Markt findet also vorbehaltlich etwaiger Wetterveränderungen statt, ohne allerdings zu wissen, ob alle Beschickerinnen und Beschicker auch kommen werden“, erklärte er am Freitagnachmittag.

In Haan bleiben alle Sportplätze übers Wochenende geschlossen, erklärte Stadtsprecherin Sonja Kunders weiter. Das gelte auch für den städtischen Waldfriedhof. Die Sportplätze in Hilden werden laut Sportdezernent Sönke Eichner dagegen nach einer Sperrung am Donnerstag und Freitag am Samstag wieder geöffnet: „Wir bitten die Vereine, sorgfältig abzuwägen, ob eine Nutzung sicher ist“, erklärte er. Die Stadt befinde sich dabei in engem Austausch mit dem Fußballkreis Düsseldorf. Solle ein Verein befinden, dass aufgrund der Wetterlage Spiele abgesagt werden sollten, würde das vom Verband mitgetragen.

Am Freitagnachmittag erreichte Sturm „Zeynep“ unsere Region, nachdem tags zuvor bereits „Ylenia“ für entwurzelte Bäume gesorgt hatte. Die Bahn hatte vorsorglich den Regionalverkehr in Teilen NRWs eingestellt. Die Feuerwehren befanden sich in Alarmbereitschaft.

(tobi)