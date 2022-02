Wellness-Oase an der Stadtgrenze Hilden/Düsseldorf besteht fünf Jahre : Das Vabali Spa feiert Geburtstag und möchte ausbauen

Der Außenpool mit Liegebreich und im Hintergrund das Haupthaus und einige Saunen – das Vabali Spa am Elbsee wurde 2017 eröffnet. Menschen aus ganz NRW kommen hierher, um zu entspannen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Hilden/Düsseldorf 2017 eröffnete der Wellness-Tempel am Hildener Stadtrand. Bis zu 280.000 Gäste schwitzen pro Jahr in den Saunen und entspannen an den Pools. Nun sollen weitere Gebäude errichtet und der Parkplatz vergrößert werden.