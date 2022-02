Die Top 10 der Wintervögel im Kreis Mettmann : Wir haben nicht nur eine Meise – sondern richtig viele

Platz 1 belegt in diesem Jahr die Kohlmeise. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Mettmann Bei der bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ haben Naturfreunde im Auftrag des Nabu Meisen, Spatzen & Co. vor der eigenen Haustür und in Grünanlagen gezählt – auch in Hilden, Haan und den anderen Städten des Kreises Mettmann. Dabei wurde die Kohlmeise am häufigsten gesichtet. Aber auch Uhu und Rotmilan wurden gesehen. Die Top-10.