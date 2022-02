Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann 542 neue Covid-Infektionen, rund 730 weniger als am Donnerstag, meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Es gab sechs Todesfälle.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 5879 Infizierte erfasst, 306 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 514 (+23; 45 neu infiziert), in Haan 406 (+22; 42 neu), in Heiligenhaus 259 (+26; 27 neu), in Hilden 708 (+14; 81 neu), in Langenfeld 743 (+48; 67 neu), in Mettmann 529 (+20; 41 neu), in Monheim 490 (+20; 43 neu), in Ratingen 937 (+54; 85 neu), in Velbert 928 (+37; 62 neu) und in Wülfrath 365 (+42; 49 neu).