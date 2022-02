Polizei sucht Zeugen : Autos in Hilden zerkratzt und mit Farbe besprüht

Die Polizei in Hilden sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hilden Wer hat etwas gesehen? Am Mittwoch sind in Hilden an mehreren Stellen Autos beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben am Mittwoch mehrere Autos in Hilden beschädigt und einige mit Graffiti beschmiert, andere zerkratzt. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren Tausend Euro und sucht Zeugen.

Gegen 16.15 Uhr meldete sich am Mittwoch ein 34-jähriger Hildener telefonisch bei der Polizei. Er habe gerade festgestellt, dass sein Mercedes an der Straße „Auf dem Sand“ – Höhe Nummer 29 – an der Beifahrertür zerkratzt worden war. Der Mann hatte seinen Wagen am späten Dienstagabend, 15. Februar, gegen 23.45 Uhr dort abgestellt.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie vier weitere beschädigte Autos in unmittelbarer Nähe des Mercedes. Betroffen waren zwei Ford Transit, ein Range Rover und ein Mercedes.

In der Nacht zu Mittwoch sind aber nicht nur auf dem Sand, sondern auch am Warrigton-Platz und an der Verdistraße Autos beschädigt worden. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, erklärte ein Polizeisprecher. Am Warrington-Platz haben die Unbekannten einen Opel Corsa sowie an der Verdistraße einen Opel Adam durch Graffiti beschädigt und in einem Fall auch einen Reifen zerstochen.

Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf eine Summe von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf die Täter ergaben sich bei den Ermittlungen bislang noch keine, hieß es weiter.