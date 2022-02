Förderzentrum : Hausmeister vereitelt Brandstiftung in Schulküche

Hausmeister vereitelt Brandstiftung in Schulküche

Das Förderzentrum an der Lortzingstraße wurde zum Schauplatz einer versuchten Brandstiftung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nur dem schnellen Eingreifen eines Hausmeisters ist es zu verdanken, dass die Schulküche des Förderzentrums an der Lortzingstraße nicht in Flammen aufgegangen ist. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

Es war gegen 15.45 Uhr am Mittwochnachmittag, als der 52-jährige Hausmeister des Förderzentrums an der Lortzingstraße Brandgeruch im Bereich der Schulküche bemerkte, die an die Mensa der Schule angrenzt. Keine Minute zu früh, wie sich schnell zeigte: Er stellte fest, dass sämtliche Kochfelder des Herdes auf höchste Stufe eingeschaltet und auf dem Ceranfeld Papiertücher sowie eine Kunststoffflasche abgestellt waren.