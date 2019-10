Hilden : Mangas haben in Hilden viele Fans

Hilden Auch der mittlerweile fünfte Workshop in der Stadtbücherei Hilden war wieder ausgebucht.

Leuchtende Kulleraugen, ein knabenhaftes, rundliches Gesicht und zottelige Haare. Das sind nur drei der markantesten Eigenschaften von Mangas, den japanischen Comics, die bereits vor über 40 Jahren Einzug in die deutsche Jugendkultur erhielten. Denn Mangas sind nicht erst seit Dragon Ball oder Pokemon beliebt. „Auch Heidi war ein Manga, bevor es zur Anime-Serie wurde“, erklärt Alexandra Völker. Die 33-Jährige ist Designerin und Comicbuch-Autorin, hat bereits sechs eigene Mangas veröffentlicht und leitet den Manga-Workshop in der Hildener Bücherei. 23 Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren nahmen am nun schon fünften ausgebuchten Manga-Workshop der Bücherei teil und bastelten sich eine eigene Pop-Up Karte mit ihren Lieblingsfiguren .Die große Nachfrage an diesem Vormittag überrascht die Fachfrau nicht. „Die Szene wächst und wächst.“ Große Conventions, wo Fans des Genres in der Aufmachung ihrer Lieblingsfiguren erscheinen, fänden so gut wie an jedem Wochenende in Deutschland statt, erzählt sie. Eine der größten Manga-Messen der Region findet sogar ganz in der Nähe statt. Die „DoKomi“ in Düsseldorf lockt seit zehn Jahren immer mehr Besucher an, zuletzt im Juni dieses Jahres rund 55.000 Manga-Fans.