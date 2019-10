Hilden : Kirche voll bei Dreh mit „Joyful Voices“

Hilden Der Gospelchor will bester Chor im Westen werden. In der Reformationskirche gaben Sänger und Fans ihr Bestes.

Vor den Dreharbeiten in der Reformationskirche habe es keine großen Vorbereitungen gegeben, verriet die Chorleiterin. „Wir proben fleißig für unseren Auftritt am 16. November in der Sendung, aber für den Vorstellungsfilm sollten andere Lieder zu hören sein.“ Zöllner wählte drei kurze Stücke, die sich in Schleife miteinander verbinden lassen und die seit Gründung des Chores vor 15 Jahren zum Repertoire gehören: „Amen“, „He‘s got the whole world in his hands“ und „Rock my soul in the bosom of Abraham“. Einige der Chormitglieder gaben vor den Aufnahmen offen zu, keine Nervosität zu verspüren. Auch Zöllner fühlte sich in vorderster Front vor dem heimischen Publikum pudelwohl.