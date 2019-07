Kempen : Manga-Elfen aus der Bibliothek

Kempen In die Kunst des Manga-Zeichnens weihte in der Kempener Stadtbibliothek Alexandra Völker ein.

15 Augenpaare sind auf die Stellwand mit dem großen Papierblatt gerichtet, auf dem Alexandra Völker gerade einen Kreis aufgezeichnet hat. „Was nun folgt, ist der Pilzkopf, es ist quasi ein Brötchen mit einer Kerbe“, beschreibt die bekannte Comiczeichnerin aus Hamm den nächsten Arbeitsschritt, denn sie direkt folgen lässt. Wobei Völker daran erinnert, den Pilzkopf schön in die Mitte des Kreises zu setzen und nicht in die Nähe des äußeren Randes. „Das ist wegen der Buttonmaschine, da brauchen wir außen etwas Platz“, erklärt sie.

In die von Kinderhänden gehaltenen Bleistifte kommt Bewegung. 15 Kreise samt dem Pilzkopf werden zu Papier gebracht. Völker lässt den Blick über die ausliegenden Blätter schweifen, zeichnet einen kleinen Pilzkopf vor, schneidet ihn aus und reicht ihn umher. „In Sachen Proportionen solltet ihr euch an dieser Größe orientieren“, gibt sie vor. Das Modell macht die Runde, und der ein oder andere greift noch einmal zum Radierer, um danach zu verkleinern oder zu vergrößern. „Genau richtig“, kommt indes der Ausruf von Enie, die sich sichtlich freut größentechnisch einen Treffer gelandet zu haben.

Mit einer Jahrmarktparty endet am 6. September die Ferien-Aktion in der Stadtbibliothek Kempen. Die Teilnehmer vom Sommerleseclub erhalten bei dieser Gelegenheit gleich auch ihre Zertifikate.

Auf dem Papier an der Stellwand entstehen derweil die Augen. Es gibt die Varianten ohne Wimpern für einen Jungenpilzkopf und die Variante mit langen Wimpern für ein Mädchen samt einer dazugehörigen Schleife. Zwei angeschnittene Kreise, genau am äußeren Rand angesetzt, sowie ein kompletter Kreis in der Mitte, und fertig ist der Pilzkopf. „Kann man auch einen Mund zeichnen?“, möchte Maximilian wissen. Ein Nicken von Völker, und sie zeichnet einen ebensolchen an der großen Beispielskizze ein. Das sei zwar nicht typisch für einen japanischen Pilzkopf, wie er in den Videospielen vorkommen würde, aber durchaus machbar, bemerkt die Fachfrau, die sich in Sachen Mangas bestens auskennt.