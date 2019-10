Hilden : Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

Foto: dpa/Nicolas Armer Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Hilden Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (17. Oktober 2019) an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Liebigstraße in HIlden ist eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Hilden schwer verletzt worden.. Ggegen 21.55 Uhr wollte ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer von der Düsseldorfer Straße links abbiegen.

