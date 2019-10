Hilden : Elbsee-Parkplatz nachts geschlossen

Das Vabali Spa hat den Wanderparkplatz gekauft und hergerichtet.

Die Therme Vabali Spa hat den Parkplatz am Elb-/Menzelsee (Westring/Schalbruch) gekauft und herrichten lassen. Er wurde gepflastert und hat eine Beleuchtung bekommen. Auf dem Privatparkplatz können Besucher des Naherholungsgebietes weiterhin kostenfrei parken. Ein Schild an der Einfahrt informiert jedoch, dass der Parkplatz zwischen 24 Uhr und 6 Uhr abgeschlossen wird. „Der Parkplatz kann dauerhaft von Besuchern des Naherholungsgebietes gratis genutzt werden“, sagt dazu Bürgermeisterin Birgit Alkenings, aktuell auch kommissarische Baudezernentin: „Das ist die beste Lösung, die wir erzielen konnten.“ Die Eigentumsverhältnisse sind kompliziert. Der Wanderparkplatz war zuvor Eigentum der Stadt Düsseldorf, liegt aber in einem Landschaftsschutzgebiet des Kreises Mettmann. Erholungssuchende auf der Hildener Seite des Elbsees (Eigentümer Stadt Düsseldorf) können nur hier ihr Fahrzeug abstellen. „Deshalb ist der Parkplatz für die Stadt Hilden so wichtig“, erläutert Planungsamtsleiter Peter Stuhlträger vor einem Jahr der RP. „Wir wollen uns in Düsseldorf für den Erhalt einsetzen.“ Das scheint gelungen. Auf dem Wanderparkplatz sollen auch die Besucher des Wassersportzentrums Elbsee parken. Dort sind vier Hildener Vereine mit mehr als 1000 Mitgliedern zu Hause. Die nächtliche Absperrung sei für Erholungssuchende keine große Einschränkung“, meint Bürgermeisterin Birgit Alkenings: „Das verhindert eher dass dort nachts illegal Müll oder Abfall abgeladen wird.“