Langenfeld : Stadtbibliothek lädt zum Manga-Workshop ein

Die Mangazeichnerin Alexandra Völker kommt am 23. April in die Stadtbibliothek. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ab neun Jahren werden in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr Manga Pop-Up-Karten gestaltet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer sich für einen Kurs anmelden möchte, kann dies telefonisch unter 02173 794-4242 oder per Mail an stadtbibliothek@langenfeld.de tun.