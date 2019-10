Idee aus Düsseldorf : Eine neue Straßenbahn für Hilden?

Hilden Politiker aus dem Düsseldorfer Süden wünschen sich eine Verlängerung der Stadtbahn U71 oder U83 über den Betriebshof in Benrath hinaus. Sie haben die Verwaltung um Prüfung gebeten. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Denn die unter dem Hut der Bezirksvertretung 9 vereinigten Stadtteile Benrath, Wersten, Holthausen, Reisholz. Urdenbach, Hassels, Itter und Himmelgeist boomen, immer mehr Menschen ziehen in neu geschaffene Wohnungen und Häuser. Viele von ihnen arbeiten in den Hildener Industrie- und Gewerbegebieten im Westen rund um die Düsseldorfer Straße. Die Politiker hatten daher die Idee, die Stadtbahnen U71 (bislang Benrath, Betriebshof bis Düsseldorf-Rath und zurück) oder U83 (Benrath, Betriebshof bis Gerresheim, Krankenhaus) über die Düsseldorfer Straße bis zum Hildener Bahnhof zu verlängern, um so auch den Anschluss der südlichen Stadtteile Düsseldorfs an die S1 zu ermöglichen.

Die Straßenbahn hatte in Hilden lange Tradition, ab 1896 verband sie die Itterstadt mit Benrath. Zwischenzeitlich gab es zwei Linien: die Linie V von Benrath-Hilden-Haan-Vohwinkel (über etwa zwölf Kilometer) und die Linie O von Benrath-Hilden-Ohligs (Linie O). Die Linien-Namen standen für die Endstationen Vohwinkel und Ohligs. Die Straßenbahn beförderte nicht nur Passagiere, sondern auch zahlreiche Güter. Die Elektrische hatte also auch eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung für die Städte, die sie verband. Und sie machte etwas möglich, was es vorher so nicht gab. Ausflüge am Wochenende in die Umgebung: Belegt ist, dass die Straßenbahn am Sonntag viel mehr Fahrgäste beförderte, als unter der Woche. 1961 wurde die Linie V durch die Buslinie 84 (heute 784) ersetzt, im Jahr darauf die Linie durch die Buslinien 83 (heute 783).