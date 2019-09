Kreis Mettmann : So sicher sind unsere Krankenhäuser

Hilden/Haan Nach dem Brand im Düsseldorfer Marienhospital haben wir uns die Einrichtungen im Kreis Mettmann angeschaut und nach den Brandschutzkonzepten gefragt.

Die Diskussion über die Sicherheit in Krankenhäusern ist seit dem verheerdenden Brand im Düsseldorfer Marienhospital mit einem Toten vor rund zwei Wochen in vollem Gange: Während die Deutsche Stiftung Patientenschutz Vorsorgemaßnahmen in den Einrichtungen zuletzt als nicht ausreichend kritisierte, bescheinigte der Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen den Kliniken einen hohen Brandschutz.

Von einer „sehr guten Zusammenarbeit“ mit den örtlichen Krankenhäusern spricht man auch bei der Feuerwehr in Hilden. Und die Kliniken selbst heben ebenfalls ihren Einsatz für die Sicherheit von Patienten und Personal hervor: Einige hunderttausend Euro habe man in den Brandschutz gesteckt, betont etwa Olaf Tkotsch, Verwaltungsdirektor der Hildener Capio Klinik im Park. Die Fachklinik mit dem Schwerpunkt Venenleiden ist seit 1984 teils in einer Gründerzeitvilla beheimatet und betreut über das Jahr gesehen rund 25.000 Patienten. Zwischenfälle habe es in dieser gesamten Zeit nicht gegeben, sagt Tkotsch. Faktoren wie Wasserdampf hätten mitunter lediglich Fehlalarme ausgelöst. Die habe man letztlich als Übungen für den Ernstfall genutzt. „Unsere Mitarbeiter sind sehr gut geschult“, sagt Tkotsch. Neben den alljährlichen Unterweisungen im Bereich Brandschutz habe es in diesem Jahr eine spezielle Lösch-Schulung gegeben, in der die Mitarbeiter mit Hand-Löschern kontrolliertem Feuer zu Leibe rückten. Hölzerne Treppen im Gebäude habe man mit einer brandhemmenden Oberfläche versehen. Wie andere öffentliche Gebäude verfügt das Haus über eine flächendeckende und mit der Feuerwehr vernetzte Brandmeldeanlage. „Die Einsatzkräfte wissen im Notfall sofort, wohin sie müssen“, sagt Tkotsch. Zudem habe man Brandabschnitte geschaffen, um die Ausbreitung eines möglichen Feuers zu verhindern. Von derartigen Maßnahmen berichtet auch Florian van Herk, stellvertretender technischer Leiter bei der Kplus-Gruppe. Der katholische Träger betreibt unter anderem das St. Josefs Krankenhaus in Hilden und das St. Josef Krankenhaus in Haan. In letzterem ließ der Träger in den vergangenen Jahren sämtliche Stationen sanieren. „Dabei haben wir uns natürlich alle Gewerke noch einmal genau angeschaut“, erklärt van Herk. Jede Maßnahme müsse dokumentiert werden.