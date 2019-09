Hilden : Fotoprojekt zeigt „Verbindungen“

Hilden Mitglieder des Hauses Hildener Künstler H6 stellen bereits zum elften Mal aus.

(RP) Unter der Projektleitung von Harold Augustin und Hans-Dieter Mühle startet das Fotoprojekt im Haus Hildener Künstler nun schon zum elften Mal. Es ist eine Ausstellung ausschließlich von Mitgliedern des Kunstvereins. Das aktuelle Thema „Verbindungen“ wurde aus mehreren Vorschlägen ausgewählt, das Interesse an der Ausstellung war wie immer groß: 18 Mitglieder zeigen ihre Arbeiten, heißt es in der Einladung.

Einige der ausstellenden Künstler befassen sich schon seit Jahren mit Fotografie, andere mit dem Schwerpunkt Malerei nutzen diese Ausdrucksform nur gelegentlich. Die Arbeiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, wurden nicht juriert.

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch dieses Mal auf sämtliche Vorgaben verzichtet. Jeder Teilnehmer hat einen Quadratmeter Wand zur Verfügung beziehungsweise maximal vier Fotoarbeiten und ist in der Präsentation völlig frei – Hängung mit Klammern, Foto mit und ohne Rahmen, Transfer auf Stoff, Leinwand, Pappe, Holz, Metall, Acryl und so weiter.