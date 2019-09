Hilden : Vermeintliche Explosion war Feuerwehrübung

Blaulicht dominierte am Samstagmorgen die Düsseldorfer Straße in Hilden . Foto: dpa (Archiv). Foto: dpa/Patrick Seeger

Hilden Martinshörner in großer Zahl, ein Riesenaufgebot an Rettern: An der Düsseldorfer Straße in Hilden probte die Feuerwehr jetzt den Ernstfall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

() Das Szenario hätte spektakulärer kaum sein können: „Feuer in einem Gewerbebetrieb, es kommt zu einer Explosion mit Verletzten und Verschütteten, darunter auch Feuerwehrangehörige“ – so hieß es am Samstagmorgen in einer Eilmeldung, die die Ausgangslage beschrieb. Es handelte sich zum Glück dabei jedoch nicht um einen Einsatzbericht, sondern das Drehbuch zu einer Alarmübung in Hilden.

Mehrere Feuerwehren aus dem Kreis rückten zur Düsseldorfer Straße an, brachten die Patienten aus dem betroffenen Betriebsgebäude ins Freie und die Lage zügig wieder unter Kontrolle.