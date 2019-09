Umweltschutz : Schüler sammeln am Holterhöfchen Müll ein

„Fridays for Future“ einmal ganz praktisch: Großreinmachen mit Schülern von Gymnasium, Gesamtschule und Berufskolleg.

Eine weggeworfene Capri-Sonne, eine leere M&M-Packung und Plastikflaschen – was Filip Marin (16) und Dustin Klaas (19) in nur ein paar Minuten schon in ihren Eimern gesammelt hatten, zeigt die Dringlichkeit der Aktion. „Clean-up“ hieß es am Freitagmittag am Holterhöfchen. Schüler des Helmholtz-Gymnasiums, der Marie-Colinet-Sekundarschule und des Berufskollegs haben gemeinsam ihren Campus von Müll befreit. Einige von ihnen hatten morgens noch bei „Fridays For Future“ für mehr Klimaschutz demonstriert. Und während ein paar ihrer Klassenkameraden weiter nach Düsseldorf zur Großkundgebung gefahren waren, packten sie selbst an und sorgten vor der Tür für Ordnung.