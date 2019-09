Hilden : Einbrecher erbeuten Schmuck

Hilden Mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entkamen unbekannte Diebe am Sonntag. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Einbrecher zwischen 13 und 14.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße.

