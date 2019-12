Lott-jonn-Projekt schult Kitas : Kinder-Küchen checken ihre Speisepläne

Ellen Keller (l.), stellvertretende Leitung, und Hauswirtschaftskraft Gaby Busek der Inklusiven Kindertagesstätte „Nordlichter“ in Hilden checken ihren Speiseplan. In der Kita wird selbst frisch gekocht. Foto: Kreis Mettmann

Die Kita-Betreuung ist häufig mit einer Mittagsmahlzeit verbunden. Die prägt über Jahre das Essverhalten.

Wie sieht ein gutes Mittagsessen in der Kita aus? Eine wichtige Frage, denn immer mehr Kinder werden immer länger in Bildungseinrichtungen betreut und essen dort auch zu Mittag. So wird über viele Jahre hinweg der zukünftige Ernährungsstil von Kindern mitgeprägt. Genau mit dieser Fragestellung befasste sich jetzt der Workshop „Einfacher als gedacht!“, der vom Lott-Jonn-Team des Kreisgesundheitsamtes angeboten wurde. Hauswirtschaftliche Kräfte und Erzieherinnen beschäftigten sich intensiv mit dem Essen und Trinken. Sie bewerteten ihre Speisenpläne mit Hilfe einer Checkliste selbst und erarbeiteten Verbesserungen.

Schon zu Beginn des Workshops wurde deutlich, dass keine Kita wie die andere is(s)t. In einigen Einrichtungen wird selber gekocht, andere erhalten Warmverpflegung und wieder andere erwärmen gekühltes Essen und ergänzen Salate und Obst. Aber alle haben dieselbe Aufgabe: nämlich Kindern ein gutes Mittagsessen in einer angenehmen und motivierenden Atmosphäre anzubieten. Umso wichtiger ist es, den eigenen Spielraum zu erkennen und zu nutzen. Entsprechend groß war auch der Wunsch, sich auszutauschen und gute Praxisideen für die eigene Kita mitzunehmen. „Ich freue mich immer wieder über das Engagement in den Einrichtungen“ so Anna Schiffer vom Lott-Jonn-Team des Kreisgesundheitsamtes. „Ob Essen jenseits von Checklisten Spaß macht und unsere Sinne anregt, das hat vor allem mit Geruch, Geschmack und Aussehen zu tun. Die geschmackliche Qualität sollte daher bei Entscheidung über die Mittagsverpflegung ganz besonders wichtig sein.“