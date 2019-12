Werke von Andreas W. Hauswirth : Neue Ausstellung im Standesamt zeigt Fotoarbeiten

Hilden Einmal pro Quartal gestalten Künstler des Vereins Haus Hildener Künster H6 eine Ausstellung im Standesamt der Stadt Hilden, Rathaus 1. Wegen der Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr beginnt die Ausstellung des 1. Quartals 2020 bereits am Donnerstag, 19. Dezember 2019. Das teilt das Kulturamt jetzt mit.

Zu sehen gibt es Fotoarbeiten von Andreas W. Hauswirth. Der künstlerische Autodidakt ist seit 2000 Mitglied im Kunstverein H6 und kann bereits auf eine große Zahl von Ausstellungen zurückblicken. Im Rahmen eines Künstleraustausches hat er beispielsweise im Mai 2019 an der Gruppenausstellung in Nové Mésto nad Metuji (Tschechien) teilgenommen.

In der Sparte Malerei zeichnet er mit Graphit und malt mit Aquarellfarben. Sein derzeitiger Schwerpunkt liegt allerdings bei der Fotografie. Seine Fotos haben eine reduzierte Farbigkeit. Einige Aufnahmen sind in Schwarz-Weiß mit einer Goldauflage. Unschärfen in den Fotos gehören zu seinem Gestaltungsmittel. Dies können Besucher des Standesamtes dann auch in der aktuellen Schau begutachten.