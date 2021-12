Hilden : Karnevalisten von Absage-Empfehlung überrascht

Hilden „Wir müssen schauen, ob eventuell kleinere Treffen oder Empfänge möglich sind“, sagt der Sprecher des Carneval Comitees Hilden (CCH), Philipp Jüntgen.

Die Karnevalssession in NRW soll wegen der Corona-Pandemie ohne Sitzungen, Bälle und Partys in Innenräumen stattfinden. Darauf hatten sich die Landesregierung und Vertreter der Karnevalsvereine am Dienstag geeinigt. „Es gibt kein Feiern um jeden Preis“, sagte Frank Prömpeler, Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval. Die Absage habe allerdings nur Empfehlungscharakter. „Ich kann nicht jedem Ortsverein vorschreiben, was stattfindet“, sagte Prömpeler. Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete Massenveranstaltungen in der laufenden Session als „nicht verantwortbar“. Über die Rosenmontagszüge wollen die Karnevalisten zusammen mit dem Land erst im Januar entscheiden. Auf diese Entscheidung warten auch die Hildener Narren.