Entscheidung in Hilden : Geschwisterbonus bleibt ein Jahr länger erhalten

Entscheidung in Hilden

In den insgesamt 78 Gruppen (48 OGS, 20 VGS, zehn VGS+) werden täglich 1800 Kinder in Hilden betreut. Foto: dpa/dpa /Daniel Bockwoldt

Hilden Der Protest vieler Eltern hat sich gelohnt. Auf Antrag von CDU und SPD hat der Stadtrat die Beitragssatzung in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr noch einmal verändert. Für die OGS-Betreuung des ersten Geschwisterkindes muss erst ab dem Schuljahr 2023/24 gezahlt werden.

Über kein anderes Thema ist in den vergangenen Wochen so intensiv und kontrovers gestritten worden wie die geplanten Anpassungen der Betreuungskosten im Kita- und OGS-Bereich. Mehrfach wurde der Vorschlag der Verwaltung auf Wunsch der Politik überarbeitet und verändert. Ergebnis: Gewisse Einkommensstufen müssen nun auch für das zweite Kind in der OGS zahlen.