Karneval in Düsseldorf vor dem Aus? : Eine Schocknachricht für die Düsseldorfer Karnevalisten

Möglicherweise dauert es noch Jahre, bis Karneval wieder so stattfinden kann. 2022 wird dieses Volksfest vielleicht wieder ausgesetzt. Foto: Federico Gamabrini / dpa

Düsseldorf Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Hendrik Wüst stehen die Sitzungen in der Landeshauptstadt und vielleicht sogar die ganze Session auf der Kippe. Am Mittwoch will das CC beraten.