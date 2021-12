Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs Todesfälle und Inzidenz unter 335

Kreis Mettmann 368 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Inzidenz steigt leicht an, bleibt aber unter 335.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 2947 Infizierte erfasst, 207 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 295 (-28; 31 neu infiziert), in Haan 156 (+8; 27 neu), in Heiligenhaus 208 (+2; 33 neu), in Hilden 326 (-22; 39 neu), in Langenfeld 293 (-65; 22 neu), in Mettmann 225 (-16; 36 neu), in Monheim 321 (-20; 34 neu), in Ratingen 499 (-48; 60 neu), in Velbert 546 (-11; 74 neu) und in Wülfrath 78 (-7; 12 neu).