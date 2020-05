Aus dem Polizeibericht : Zwei Jugendliche rauben 14-Jährigem das Mountainbike

Hilden Am Hildener Bahnhof haben zwei unbekannte Männer einem Jugendlichen sein Mountainbike geraubt. Der Überfall geschah bereits am Freitagnachmittag. Bei der Fahndung nach den Tätern hofft die Polizei jetzt auf Hinweise.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hielt sich ein 14-jähriger Hildener am Freitag, 22. Mai, gegen 16.10 Uhr gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund am Bahnhof in Hilden auf . Beide warteten auf eine S-Bahn nach Düsseldorf. Plötzlich kamen zwei dem Duo unbekannte Jugendliche auf sie zu und fragten sie nach Zigaretten. Anschließend bedrohten die beiden Jugendlichen den Hildener und verlangten von ihm, ihnen sein Fahrrad auszuhändigen, andernfalls werde man ihn zusammenschlagen.