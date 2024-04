Hilden vor 100 Jahren Verbotene Lustbarkeiten in der Karwoche

Unter der Überschrift „Verbotene Lustbarkeiten in der Karwoche“ zählen die Redakteure auf, was laut polizeilicher Verordnung in den kommenden Tagen nicht erlaubt ist: In der kompletten Karwoche dürften „weder öffentliche noch private Tanzmusiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten, ausgenommen die Veranstaltungen in Familientreffen außerhalb von Wirtschaften und anderen öffentlichen Lokalitäten, stattfinden. Am Karfreitage selbst dürfen außerdem auch öffentliche theatralische Vorstellungen, Schaustellungen und sonstige öffentliche Lustbarkeiten, mit Ausnahme der Aufführung ernster Musikstücke (Oratorien usw.), Theaterstücke und Bildstreifen religiösen legendären und ernst belehrenden Inhalts, nicht stattfinden“. Allerdings nur in den Abendstunden. „Konzerte in Wein- und Bierwirtschaften und Kaffeehäusern sind ohne Rücksicht auf das Programm unter keinen Umständen als ernste Musikaufführungen anzusehen.“