Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden überrascht starken ETB SW Essen

ETB SW Essen – VfB 03 Hilden (bs) 2:3 (0:1). Dem 1:0-Hinspielerfolg ließen die Fußballer des VfB 03 nun einen überraschenden 3:2-Sieg im Stadion Uhlenkrug folgen. Immerhin gingen die Essener in ihren bisherigen elf Heimbegegnungen nur zweimal als Verlierer vom Platz. Nun gab es also das dritte Mal – und es ist eine Niederlage mit Folgen für den ETB, der erst kürzlich den Antrag auf Erteilung der Regioalliga-Lizenz stellte und auf der Zielgeraden der Oberliga-Saison im Aufstiegsrennen mitmischen will. Zehn Spieltage vor dem Saisonende rutschten die Essener jedoch auf Rang sechs ab, während der VfB 03 den Platz tauschte und nun Fünfter ist. Entsprechend stolz analysierte Tim Schneider den Sieg seiner Truppe. „Ich bin überglücklich über die drei Punkte. Die Mannschaft hat es gut gemacht – alle haben sich reingehauen“, lobte der Chefcoach des VfB 03 sein Team, das diesmal über eine kompakte Formation zum Erfolg kam.