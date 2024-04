Konzert im Ponystall Schlagzeuger von Westernhagen spielt in Hilden

Seit rund einem Monat betreibt Farfarello-Gründer Mani Neumann den Ponystall an der Ellerstraße 7 – und etabliert das Lokal am Rande der Hildener Innenstadt immer mehr als Musikkneipe. An diesem Wochenende tritt die Band Pandora dort auf, am Schlagzeug sitzt der ehemalige Westernhagen-Schlagzeuger Charly T. „Pandora interpretieren Songs unter anderem von Johnny Cash, Nancy Sinatra, Patty Smith, The Clash und Marianne Faithfull“, erklärt der Farfarello-Geiger. „Mit ihrer Bühnenpräsenz und durch das charismatische Zusammenspiel wird das Publikum von Pandora auf deren musikalische Reise mitgenommen.“ Am Samstag, 13. April, geht es um 21 Uhr los. Der Eintritt kostet 10 Euro. „Vorher ist selbstverständlich normaler Betrieb“, erklärt Mani Neumann.