Interview mit Birgit Alkenings : „Finanziell befinden wir uns im Blindflug“

Bürgermeisterin Birgit Alkenings tritt noch einmal an: 2020 möchte sie in ihrem Amt bestätigt werden. Foto: Stadt Hilden/Klaus Helmer

Hilden Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Stadt und das Leben in Hilden hat, lässt sich noch nicht komplett überblicken. Eins steht aber schon jetzt fest: „So eine Krise gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, sagt Birgit Alkenings in unserem Interview.

Alkenings Finanziell befinden wir uns momentan im Blindflug. Viele Unternehmen haben die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer vom Finanzamt herabsenken lassen. Normalerweise wird das vorher geprüft, wegen Corona aber genehmigen die Finanzämter die Herabsenkung als Art Soforthilfe ohne Prüfung. Bisher sind wir bei rund 15 Millionen Euro weniger Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wir hatten mit über 40 Millionen Euro geplant und landen nun, Stand jetzt, bei 28 Millionen. Ob es so kommt, wird sich aber erst zeigen, wenn die Steuer am Ende des Jahres verbindlich ausgerechnet wird. Ich gehe außerdem stark davon aus, dass die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer sinken. Aber das ist nicht alles. Wir haben durch die Krise auch mehr Ausgaben: Im Sozialbereich müssen wir Geld in die Hand nehmen, um Menschen zu unterstützen, die durch Corona in eine Notlage geraten sind. Allein beim Wohngeld, der einfachsten Hilfe in solchen Situationen, haben wir statt 450 Bezieher nun 500. Das wird zwar später mit dem Bund verrechnet, aber das Geld fehlt uns erst einmal. Weitere Kostenpunkte: Der Rettungsdienst benötigt deutlich mehr Schutzausrüstung, der Kommunale Ordnungsdienst arbeitet mehr, und wir werden von einem Securitydienst unterstützt.