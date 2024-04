Premiere in Hilden Nach „Fortuna für alle“ jetzt „VfB Hilden für alle“

Wer am Sonntag, 21. April, ein Spiel des VfB 03 Hilden sehen möchte, braucht nichts zu bezahlen. Erstmals heißt es an der Hoffeldstraße nämlich „VfB Hilden für alle“. Nach dem Vorbild von „Fortuna für alle“ bleibt das Kassenhäuschen an diesem Tag geschlossen, teilte VfB-Vorsitzender Maximilian Kulesza jetzt mit.