Hilden : Umwelthilfe beantragt Fahrradstraßen

In Hamburg nutzen Radfahrer eine vorübergehend abgesperrte Straßenspur an der Alster als Radweg. Das beantragt die Deutsche Umwelthilfe auch für Hilden. Foto: dpa/Christian Charisius

Die Stadt Hilden soll während der Corona-Pandemie aus Kfz-Fahrspuren provisorische Radwege machen und innerorts Tempo 30 einführen, fordert der Verband. Darüber berät die Politik im Stadtentwicklungsausschuss am 27. Mai.

Für die einen ist die Deutsche Umwelthilfe ein rotes Tuch, ein schlimmer Abmahn-Verein, für andere ein „David“, der Regierungen in Stadt und Land Beine gemacht und das Fürchten gelehrt hat. Fakt ist: Mit ihren Klagen hat die Deutsche Umwelthilfe erfolgreich die Einhaltung von geltenden Luftreinhalte- und Kfz-Abgasvorschriften erzwungen. Oder die Einführung von Umweltspuren wie in Düsseldorf, um ein Diesel-Fahrverbot zu vermeiden.

Was die Deutsche Umwelthilfe fordert, geht nur auf Straßen mit zwei oder mehr Fahrspuren in einer Richtung. Die einzige vierspurige Straße in Hilden sei die Berliner Straße, erläutert die Verwaltung: „Alle anderen Straßen, auch die Landes- und Bundesstraßen, sind in Hilden lediglich zweispurig.“ Damit fehle schlicht die Verkehrsfläche, um so genannte Pop-up-Radwege (die plötzlich auftauchen) in Hilden zu realisieren. Das ist übrigens auch eine Forderung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).