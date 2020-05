Neubau für Wilhelm-Busch-Schule : 22 Module in 3 Tagen: Klusenstraße wieder frei

Hilden Der Grundschul-Standort an der Richrather Straße 134 erhält ein neues Nebengebäude mit vier Klassenräumen. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan. Zum neuen Schuljahr soll der Neubau fertig sein.

Das dauert alles so lange, wird häufig bei öffentlichen Bauprojekten in Hilden geklagt. Das trifft auf den Neubau für die Wilhelm-Busch-Schule am Standort Richrather Straße 134 aber nicht zu: Mitte Januar 2020 bewilligt der Stadtrat in einer Sondersitzung 1,8 Millionen Euro für den Ersatz einen baufälligen Pavillons. Ausschreibung noch im Januar. Anfang April Abriss des Altbaus. Ab 18. Mai wird die Klusenstraße für die Tieflader gesperrt. Sie liefern 22 Module an, die ein Kran und sechs Monteure in nur drei Tagen zu einem neuen, zweistöckigen Gebäude zusammensetzen. Schulleiterin Tina Ritterbecks steht daneben und staunt: „Wir sind total glücklich. Wegen der Corona-Krise sind keine Kinder in der Schule. Das ist für uns ein Glück: Wir hätten gar nicht gewusst, wo wir die Kinder hätten unterbringen sollen.“