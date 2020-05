Aus dem Polizeibericht : Jugendliche stehlen Weinflaschen aus Erdbeerstand

Hilden Die Polizei nimmt Samstagabend sieben Jugendliche nach dem Einbruch in einen Erdbeer-Verkaufsstand in Hilden fest. Die Täter erbeuteten Weinflaschen. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei alarmiert.

Gegen 22.30 Uhr am Samstagabend alarmierte eine Zeugin die Polizei, da sie einen lauten Knall vernahm. Daraufhin beobachtete sie, wie sich eine größere Personengruppe in der Nähe eines Verkaufsstandes an der Straße Schalbruch aufhielt. Zwei der Personen seien in den Stand geklettert und hätten einer anderen Person Flaschen nach draußen gereicht. Anschließend hatten sie sich fußläufig in Richtung Gerresheimer Straße entfernt.