Tiere der Woche : Lars und Hermann – ziemlich beste Freunde

Hilden Im Tierheim fanden der hübsche schneeweiße Lars und der schwarzweiße Hermann zueinander: Jetzt suchen Sie gemeinsam ein neues Zuhause.

Die Katerchen sind grundverschieden. Doch beide kamen in einem schlimmen Zustand ins Hildener Tierheim. So schlimm, dass an eine Vermittlung nicht zu denken war. Im Tierheim fanden der hübsche schneeweiße Lars mit den farbig unterschiedlichen Augen und der schwarzweiße Hermann, dessen Wunden nun verheilt sind, zueinander. Sie sind ein Herz und eine Seele. Deshalb werden sie zusammen vermittelt. Der drei- bis fünfjährige Lars ist hochgradig allergisch. Es gibt noch Untersuchungen, aber auch einen Lichtblick – Pferdefleisch verträgt er recht gut. Lars ist ein waschechtes Powerkerlchen, ein vorwitziges, neugieriges – ein Abenteurer, dem seine Taubheit nichts ausmacht. Er braucht Action. Selbst im großen Katzenzimmer tobt er sich aus. Wie war das mit den neun Leben der Katze? Da packt Lars noch etwas drauf. Und er punktet auch als Spaßmacher, den man einfach lieben muss. Wie auch seinen Kumpel, den zwei- bis dreijährigen Hermann. Ein Schatz von einem Kater, lieb, anschmiegsam. Schmust für sein Leben gerne. Tapfer und geduldig war er, als man seine vielen Wunden versorgen musste. Hoffentlich finden Rabauke und Schmuser bald ihr gemeinsames Katzenglück in einem liebevollen Zuhause – mit einem gesicherten Balkon, den sie sich so wünschen. nea