HIlden : Die Geräte-Retter vom Reparaturtreff

Dirk Zschammer ist Diplom-Ingenieur und Spezialist für Kaffeemaschinen. RP-Archiv: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Vor fünf Jahren wurde die Initiative gegründet. In zwei Drittel der Fälle sind die Tüftler erfolgreich.

Von Christoph Schmidt

Es gibt viele Möglichkeiten, sich für das Klima, die Zukunft und unsere Gesellschaft zu engagieren. Man kann freitags auf die Straße gehen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. Oder defekte Geräte gratis und ehrenamtlich reparieren und damit etwas gegen Weg-werf-Wahnsinn und für mehr Nachhaltigkeit tun, so wie die 13 Tüftler vom Reparaturtreff Hilden: „Wir hatten 2019 insgesamt 319 Reparaturen (das ist ein Plus von fast 200 Prozent gegenüber 2018), von denen 211 (66%) erfolgreich waren. Damit haben wir nach einer Studie aus England etwa fünf Tonnen CO 2 vermieden (das entspricht einer Fahrt mit einem benzingetriebenen Auto über etwa 25.000 km).“ Glückwunsch, das ist in der Tat ein tolle Leistung.

Vor fünf Jahren wurde der Reparaturtreff gegründet, seit einem Jahr ist er jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Stadtbücherei Hilden am Nové-Mesto-Platz 3 anzutreffen. Am häufigsten wurden Lampen, Radios und CD-Player und DVD-Player repariert. „Aber auch ausgefallene Dinge sind willkommen, das sind dann die Herausforderungen für das Team. Besonders im Gedächtnis bleiben aber die Geräte, bei denen ein emotionaler Wert eine Rolle spielt“, weiß Dirk Zschammer, einer der Reparateure zu berichten: „Der vierzig Jahre alte Toaster, der ein Geschenk der Oma war, ist ein schöner Fall mit Erinnerungswert.“ Viele, die zum Reparaturtreff kommen, wollen bewusst ein Zeichen gegen die Verschwendung von Ressourcen – und sind damit voll im Trend.

Info Das sind die nächsten Termine Einmalig ist der Reparaturtreff am Donnerstag, 27. Februar von 16 Uhr bis 18 Uhr im Seniorenzentrum Erikaweg zu Gast. Nicht nur für die Bewohner des Seniorenzentrums, sondern für alle, die etwas reparieren lassen möchten. Mitmachen ist immer ausdrücklich erwünscht, aber kein Muss. Stadtbücherei Die nächsten regulären Termine in der Bibliothek sind: 12. und 26. Februar, 11. März und 25. März 2020. Informationen unter www.reparatur-treff-hilden.de.

„Ich hab schon als Schüler immer Sachen nach Hause geschleppt, auseinander- und dann wieder zusammengebaut“, erzählt Dirk Zschammer: „Schnell hatte ich einen guten Ruf in der Nachbarschaft. Mit 16 Jahren habe ich angefangen, Fernseher zu reparieren. Zu meinen Abiturzeiten war ich in aller Munde bei den alten Damen, denen ich gerne ihre defekten Geräte instand setzte.“ Dass das Hobby zum Beruf wurde, sei quasi programmiert gewesen, erläutert der Elektroingenieur. Heute entwickelt er beruflich Elektronik für den Industriebereich. In seiner Freizeit hat er Freude am Handwerken. Teile seines Mobiliars hat er selbst gebaut.

Mit Geduld und viel Fachwissen: Zwei Drittel der Reparaturen der Tüftler sind erfolgreich. Foto: Stadtbücherei Hilden