Stadt muss sparen : Nachmittagssnack an Grundschule fällt weg

Nachmittagssnack an Grundschule fällt weg

Hilden Grund ist die schlechte Haushaltslage der Stadt. Die Entscheidung sorgt für Empörung. Betroffen sind die Kinder der Betreuungsform Verlässliche Grundschule (VGS). Bei diesem Betreuungsangebot war die Verpflegung jedoch eigentlich nie enthalten, sondern nur querfinanziert, erklärt die Verwaltung.

Einige Schüler der Astrid-Lindgren-Schule im Hildener Süden müssen ab Dienstag ohne den beliebten Nachmittagssnack auskommen. Wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte, werden die Kinder der verlässlichen Grundschule (VGS) keine Äpfel, Zwieback oder andere kleine Häppchen gegen den Hunger mehr erhalten. Das hat in Sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt. „Ob der Verzicht auf den Snack an den Schulen die Haushaltslage rettet, wage ich zu bezweifeln“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin bei Facebook. Ein anderer meint: „Unfassbar – bei den Kindern sollte man als letztes sparen oder kürzen!“