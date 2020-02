Capio-Jazz : Capio Jazz bietet hinreißende Sängerinnen

Sie stellten das Programm für die neue Konzertreihe vor, die am 14. Februar beginnt: Sandra Reinbott (Gesang), Axel Fischbacher (Gitarre) und Claudia Fischbacher (Gesang). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Start der zehnten Auflage ist am 14. Februar. Bei den bisher 40 Konzerten dominierten die Musikerinnen.

Von Cristina Segovia Buendía

Die beliebte Konzertreihe „Capio Jazz“ geht in diesem Jahr in die zehnte Runde und auch diesmal warten vier Konzerte mit außergewöhnlichen Künstlern im wohlklingenden Café des Venenzentrums NRW auf zahlreiche Musikfreunde und Jazzliebhaber. Los geht es am Valentinstag, 14. Februar, mit Elisabeth Lohninger.

Auf bald 40 Konzerte in zehn Jahren blicken die Initiatoren der Konzertreihe Axel Fischbacher und Peter Baumgärtner (Künstlerischer Leiter auch der Hildener Jazztage) zurück. „In dieser Zeit hatten wir einen leichten Frauenüberhang bei den Künstlern“, gesteht Fischbacher: „40 Frauen und drei Männer“, fügt er schmunzelnd hinzu. Dieser Überhang wird auch nach der diesjährigen Ausgabe weiter ausgebaut.

INFO Fakten rund um die Konzerte Konzerte: Alle vier Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Veranstaltungsort: Capio Klinik im Park, Hagelkreuzstraße 37. Eintritt: Karten für die Veranstaltungen gibt es nur an der Abendkasse für zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro). Das Catering übernimmt das Team der Klinik.

Mit Elisabeth Lohninger eröffnet am 14. Februar eine bekannte Künstlerin das Format. „Sie war schon mal bei uns zu Gast und bekannt als Leiterin der Vocal Workshops“, erzählt Fischbacher. „Sie bringt diesmal ihr neues Programm mit.“ Ende 2016 veröffentliche Lohniniger ihr jüngstes Werk, das Album „Eleven Promises“ mit zwölf großartigen Titeln, sowohl im geschmeidigen Lounge-Stil, wie etwa bei „When we were young“, als auch mit feurigen Latin-Flavour wie „Ya mi corazón“. Begleitet wird die New Yorkerin bei ihrem Auftritt von ihrer Band, Axel Fischbacher an der Gitarre, Walter Fischbacher am Piano, Stefan Rey am Bass und Ulf Stricker am Schlagzeug.

„Das besondere diesmal ist, dass drei von den vier Bands etwas Projektartiges haben“, sagt Fischbacher, der als Musiker in drei von ihnen als Gitarrist im Hintergrund mitwirken wird. Lediglich das Konzert am 24. April mit Sängerin Martina Gassmann wird er aus gutem Grund verpassen. „Da habe ich Geburtstag und werde anderweitig beschäftigt sein.“ Dafür wird Peter Baumgärtner, ebenfalls Initiator von Capio Jazz, als Schlagzeuger die Stellung halten. Gassmann wird neben bekannten Gospels und Jazzstücken auch eigene Titel präsentieren. Neben Baumgärtner zählt die Kölnerin mit der instrumentalen Unterstützung von Ehemann Frank Wingold (Gitarre) und Moritz Götzen (Bass). Letzterer, lobt Fischbacher, als talentierten Youngster.

Nach der Sommerpause setzt Philomena Grütter mit ihrem Bandprojekt „Acoustic Blue Zone“ die Konzertreihe in der Capio Klinik am 11. September fort. Erst kürzlich wurde ihr Album im ehemaligen Honecker Radio Studio aufgenommen. Erwarten dürfen die Gäste nur akustisches, und zwar feinsten, schnörkellosen Oldtime-Jazz.

Elisabeth Lohninger ist am 14. Februar zu hören. Foto: Blue Monday

Martina Gassmann ist am 24. April in Hilden. Foto: Bernd Arnold / VISUM

Sängerin Philomena Grütter hat am 11. September ihren Auftritt. Foto: Claudia Fischbacher