Jubiläum : Feuerwehr feiert ein ganzes Jahr Geburtstag

Hilden Höhepunkt ist das Jubiläumswochenende vom 7. bis zum 9. August auf dem alten Markt. Weitere Aktionen geplant.

Ein ganzes Jahr lang feiert die Hildener Feuerwehr ihren runden Geburtstag. 150 Jahre nach dem Gründungstag am 31. Januar 1870 hat Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer am Freitag an die Anfänge erinnert und in die Zukunft geblickt. Und die hält für den Sommer 2020 einen echten Höhepunkt bereit: Auf dem alten Markt steigt vom 7. bis zum 9. August ein großes Festwochenende mit einem spannenden Programm. Das stolze Jubiläum wird aber schon vorher deutlich sichtbar: Am Freitag hat die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet Flaggen gehisst, um auf den 150. Geburtstag aufmerksam zu machen.